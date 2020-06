En 55-årig mand blev onsdag idømt ti måneders ubetinget fængsel i en pædofilisag ved Retten i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ti måneders fængsel for voldtægt af 11-årig dreng

Kalundborg - 10. juni 2020

Ti måneders ubetinget fængsel. Det var resultatet for en 55-årig mand onsdag i Retten i Holbæk. Dommen faldt ti måneder efter, at manden tilbage i august 2019 blev kendt skyldig i fire pædofili-relaterede forhold, hvor offeret var en på det tidspunkt 11-årig dreng fra Kalundborg-egnen. Manden er i dag bosat på Næstved-egnen, men boede på gerningstidspunktet ligeledes på Kalundborg-egnen.

Forholdene omhandlede blufærdighedskrænkelser samt det, der i retslige termer hedder "voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje". I denne sag betød det, at han så porno på sit tv, mens han lå nøgen i sengen sammen med den 11-årige dreng. Manden rørte ved drengens penis, trykkede sin erigerede penis ind mod drengens baller og fik drengen til at røre ved sin penis, hvorefter han selv mastuberede til sædafgang.

Den 55-årige havde i august over for retten beskrevet sig som en ven af den 11-åriges familie med et slags onkel-lignende forhold til drengen. Netop dette forhold lagde anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi Kirsten jensen vægt på i sin afsluttende procedure i retten onsdag.

- Jeg mener, at man skal lægge vægt på, at forholdet er begået over cirka et halvt år. Han får et tillidsforhold til drengen, der bliver glad for tiltalte. Han gør langsomt mere og mere. Han udnytter drengens tillid. Det kaldes »grooming«, sagde Kirsten Jensen.

I sin begrundelse for dommen lagde dommer Kinna Eidem netop vægt på tillidsaspektet i sagen.

- At vi har besluttet os for ti måneder, skyldes blandt andet alvorligheden af forhold to (voldtægts-forholdet, red.) samt tillidsforholdet mellem dig og drengen, sagde hun.

Den 55-årige og hans forsvarer valgte at udbede sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke sagen.