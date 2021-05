Thomas Hiorth holder fast i førstepladsen på SF-liste

- SF Kalundborg går til valg på at samle en stærk venstrefløj for at føre en politik med langt mere hensyntagen til det enkelte menneske, både borgere og ansatte i Kalundborg kommune. Med Thomas M. Hiorth som spidskandidat igen er det klart, at vi vægter børn- og ungeområdet samt miljøet og naturbevarelsen i vores skønne kommune højt, siger Kristina Püschl.

Thomas M. Hiorth:

- Jeg vil arbejde benhårdt for, at vi i Kalundborg kommune kan få et politisk systemskifte - det trænger vi til. Og jeg synes, det ser lovende ud med en stærk opposition, som har samarbejdet godt i de foregående tre et halvt år. Vi skal ud og vise, at vi kan være ansvarlige økonomisk og samtidig sætte mere fokus på den enkelte borger, herunder især dem som af forskellige årsager har det svært. De skal opleve, at de er mere end en del af et regneark. Det politiske landskab i Kalundborg er i større opbrud end set længe, med alternative valgforbund og aftagende opbakning til den siddende borgmester. Kobles det sammen med de landspolitiske vinde, der blæser, ja så ser det altså meget interessant ud.