The End: Dokumentarfilm-klub lukker og slukker i kulturhus

- Dokumentarfilm-branchen er i vækst, og hos produktionsselskaberne stiger priserne voldsomt. Gimle:Dox er nu i den situation, at samtidig med at det er blevet nemt for publikum at se dokumentarfilm mange andre steder, er det blevet stadig sværere at skaffe de kvalitetsfilm, vi gerne vil vise, lyder det fra de frivillige i Gimle:Dox-gruppen.