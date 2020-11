Tester 450 om dagen i testcenter

Her kan man blive testet for corona tre dage om ugen, nemlig mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 10-15. Man skal dog betille tid til testen på coronaprover.dk.

Testcentret i Kalundborg startede med at være i et telt overfor Kalundborg Svømmehal, og siden har testcentret været flere steder, blandt andet ved Sundheds- og Akuthus i Kalundborg og på Rynkevangen, inden det i denne uge flyttede til Hareskovvej 13, som bliver en mere permanent placering.

- Det har været en fantastisk interessant rejse. Fra i april hvor vi startede med at være 16 ansatte til nu, hvor vi er 120 ansatte, siger hun.

Hun er glad for de nye omgivelser på Hareskovvej 13.

- Det er rigtig fint og velfungerende. Det betyder meget for os, at det er godt sted og vi ikke sidder og fryser, fordi der gennemtræk. Ellers kan en dag godt blive lang, siger hun.

- Det er vigtigt, at folk bestiller tid inden de kommer, siger sekretæren.

Folk virker til at være gode til at holde afstand til hinanden i køen, og alle bærer mundbind. Håndspritten står også klar, når man kommer ind.

Det er forventningen, at testcentret skal forsætte til udgangen 2021 i Kalundborg.

For Mette Lyngby Forné er hendes arbejdsliv helt anderledes end tidligere.

- Vi er dybt engagerede alle ansatte, og vi gør virkelig en forskel med vores arbejde, for der er et stort behov for test lige nu, siger hun.