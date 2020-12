Testcenter udvider åbningstid

Borgere, der gerne vil vide om de er smittet med coronavirus, selvom de kun har milde eller ingen symptomer, kan i denne uge blive testet i Kalundborg Kommune uden henvisning fra en læge. Det gælder alle ned til to år. Der skal bestilles tid via coronaprover.dk.

Kalundborg Kommune oplyser også, at der p.t. er lang ventetid for at blive testet i Kalundborg, og at det er Region Sjælland, som borgere skal henvende sig til med spørgsmål, da det er Region Sjælland, som står for driften af testcentret.