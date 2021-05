Testcenter blev lukket på grund af Corona

- For at beskytte borgerne i lokalområdet valgte den centeransvarlige derfor som en ekstra forholdsregel at lukke testcentret midlertidigt for at være helt sikker på at have styr på situationen. Myndighederne er blevet orienteret om denne beslutning og testcentret er genåbnet i dag klokken 09.00, fortsætter han.