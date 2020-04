Det er kirketjener og diakon Gorm Dalsgaard som vil være den første, som ringer op i kirkekæden. Privatfoto

Telefonisk kirkekæde skal sikre samtale

Kalundborg - 09. april 2020 kl. 15:01 Af Eva Lyng Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi mennesker er sociale væsner, der har brug for levende kommunikation med andre mennesker.

I denne tid, hvor vi viser hensyn, ved at blive hjemme, ser og samtaler de fleste af os med langt færre mennesker, end vi plejer, lyder det fra sognepræst Morten Pedersen.

Og samtidig konfronterer corona-pandemien os meget konkret med menneskes begrænsning og afmagt. Vi mennesker får aldrig fuld kontrol over vores liv, og den klode vi lever på.

Sognepræst ved Vor Frue Kirke Morten Pedersen fortæller, at den erkendelse kan vække et behov for at henvende sig til nogen og noget uden for én selv.

Det kan både være et menneske at tale med, men det kan også være et behov for i afmagt at søge Gud.

To telefonkæder om dagen Dette fælles behov, som i denne tid kan være mere påtrængende, vil vi ved Vor Frue Kirke gerne imødekomme med to Kirkekæder.

Kirkekæderne er to telefonkæder, som Vor Frue Kirkes diakon Gorm Dalsgaard, sætter i gang to gange dagligt henholdsvis kl. 8 og kl. 17.

Man vælger selv hvilken én af kæderne, man ønsker at være med i. Morten Pedersen fortæller, at kæderne vil kører, så længe Corona-pandemien begrænser vores muligheder for at fysisk samvær.

Alle, der gerne vil være med i én af kæderne, kan være med.

Hvordan går det hos dig? Gorm Dalsgaard vil ringe til den første på kæden.

Telefonopkaldet vil have et fast forløb. Først vil man blive spurgt: ”Hvordan går det hos dig?” Et spørgsmål, hvortil svaret kan have stor variation. Somme tider kan man svare meget kortfattet på spørgsmålet, andre gange vil det kræve mere tid.

#br Efter spørgsmålet læser, den som ringer op, dagens bibelcitat, som sognepræst Morten Pedersen vil finde til hver dag.

Hvis den, som ringer op har lyst, kan vedkommende spørge personen i den anden ende af røret, om der er interesse for, at man afslutter samtalen med at bede fadervor sammen.

Det er helt op til den, som ringer op, om fadervor skal være en del af samtalen, eller om man ringer af efter at have læst/hørt dagens bibelcitat. Herefter ringer den, som blev ringet op, til den næste på listen, som træffes hjemme.

Hvis man gerne vil være en del af kæden, men ikke ønsker at ringe videre til andre, kan man være et ”vedhæng” til kæden. På den måde kan man få samme daglige oplevelse af et telefonopkald, men man skal altså ikke ringe videre til andre.

Da det er grænseoverskridende at bede sammen – især uden for kirkerummet, er det helt op til den, som ringer op i kirkekæden, om man vil bringe fadervor i spil.

Man tilmelder sig kæden ved at kontakte Vor Frue Kirkes kirketjener og diakon Gorm Dalsgaard.