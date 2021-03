Merete Mortensen med to at sine unika-produkter, syet af fine stofprøver, som bare skulle være brændt af. Fotos: Jørn Nymand

Tekstiler og meningsfyldt kreativitet

Hun er ikke bange for at stikke ud fra gennemsnittet. Og det gør hun med sine iøjnefaldende, spændende og farverige kreationer. Bluser, bukser, frakker og jakker som man ikke finder magen til andre steder. Det er unika det hele.

Der er ikke to stykker tekstiler, der er ens. Der er ellers rigtig meget af det hos Merete Mortensen - veganske stoffer, jersey stoffer og alle mulige andre - også de fineste uldstoffer fra Italien og Portugal.

To gange om året får hun en stor ladning med stoffer, og så er der lagt op til mange, mange timers kreativ bearbejdelse af de mange stoffer, som syes sammen - ikke med symmetriske lommer eller pynt. Det er for kedeligt for Merete Mortensen.