Teknologi skal lette lægebesøg

Kalundborg - 11. april 2018 kl. 16:43 Af Thomas Rye

Patienten sidder på akuthuset i Kalundborg, mens lægen, der tilser ham, sidder på en klinik i et helt andet sted på Sjælland og tilser patienten med hjælp fra en computer og en sygeplerske.

Region Sjælland og Kalundborg Kommune har i fællesskab sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets »Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse« for at finansiere et pilotprojekt, hvor man vil afprøve mulighederne for at bruge computere og anden teknologi, når borgere i Kalundborg skal til lægen

- Ideen med projektet er, at en læge, som sidder for eksempel i Roskilde, med hjælp fra den nyeste teknologi vil kunne undersøge fru Jensen, selvom hun befinder sig her i Kalundborg. Patienten vil slippe for en lang tur, og kan nøjes med at møde op på akuthuset her i byen. En sygeplejerske på akuthuset vil assistere lægen, siger formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF).

- Teknologien vil naturligvis kun kunne bruges i forholdsvis ukomplicerede tilfælde. Nogle problemer klares bedst ansigt til ansigt, men det vil kunne spare borgerne for tid og besvær og potentielt samfundet for mange penge, fortsætter han.

En forudsætning for, at pilotprojektet kan blive realiseret, er, at kommunen og regionens ansøgning imødekommes af ministeriet.

- Der er stor interesse for og mange ansøger til puljen, men hvis vores ansøgning ikke imødekommes i første omgang, så må vi håbe, der kommer en senere mulighed. Det er et meget spændende projekt, siger Peter Jacobsen.