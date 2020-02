Tryllekunstner Lars U optræder for diabetesbørn på lørdag i Kino Den Blå Engel. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Tegnefilm og tryllekunst til diabetesbørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tegnefilm og tryllekunst til diabetesbørn

Kalundborg - 18. februar 2020 kl. 14:45 Af af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Thisgaard holdt den 14. november 2019 et foredrag om at være mor til et barn med diabetes i Kino Den Blå Engel.

I den forbindelse blev der lavet en aftale om, at hun måtte lave en dag for diabetesbørnene, tilknyttet Holbæk Sygehus, i Kino Den Blå Engel, og det sker på lørdag den 22. februar, hvor omkring 100 børn skal se filmen »Drømmebyggeren«.

Udover at børnene skal se film, skal de også opleve tryllekunstner Lars U, som kommer fra Holbæk.

- Min motivation for at optræde for børn er at skabe glæde og forbløffelse. Derfor giver det mening at støtte op om dette arrangement, da børn med diabetes har nok at slås med til daglig. Kan jeg være med til at bringe smilet frem, så støtter jeg gerne op, fortæller han.

- Jeg er dybt taknemmelig for at jeg fik lov til at lave dette arrangement, samt at kunne skabe en hyggelig stund i et par timer, siger Mette Thisgaard.

Samtidig vil hun også gerne være med til at skabe mere fokus på type 1. diabetes.

Disse børn kæmper hver dag med at tælle kulhydrater, måle sig, hele tiden være et skridt foran i deres liv og hverdag.

De skal hele tiden være opmærksomme på, hvad dagen bringer, og hvad de skal være forberedt på ifølge Mette Thisgaard.

Det er i samarbejde med Kino Den Blå Engel og filmselskabet, at Mette Thisgaard fik lov at vise filmen »Drømmebyggeren«.

Flere og flere børn og unge bliver af uforklarlige årsager ramt af diabetes.

Fra 2000-2017 er det samlede antal børn og unge (0-19 år) med type 1-diabetes vokset fra omkring 1.675 til 3200.

Derudover har omkring 175 børn og unge type 2-diabetes.