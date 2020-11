Amira Jasmina, der spiller Kahlo, har selv skrevet monologen. PR-foto Foto: Daniel Buchwald

Teatermonolog om maleren Frida Kahlo

Kalundborg - 18. november 2020

Den mexikanske maler Frida Kahlo er en feteret verdensstjerne selv her 65 år efter sin død, hvor hun stadig er et idol, specielt for mange kvinder. Senest har hun været omdrejningspunktet for dette års store udstilling på kunstmuseet Louisiana, »Fantastiske kvinder«.

Hendes liv var fantastisk og meget dramatisk, hvilket afspejles i de berømte selvportrætter, hun malede gennem livet. Teaterformidlingen Femkanten har Amira Jensens roste forestilling »Viva la Frida« på programmet mandag d. 23. november på Postgården.

Skuespilleren og dramatikeren Amira Jasmina Jensen har udviklet og skrevet monologen om Frida Kahlos liv, som hun også selv fremfører. Hun har benyttet sig af et særligt greb for at lære denne meget enestående kunstner at kende.

Vi befinder os til Frida Kahlos begravelse. Gennem hendes søster Christinas øjne ser vi, hvordan det var at leve i Fridas skygge, at være fascineret af og beundre selvsamme kvinde, som stjal al opmærksomheden. Forestillingen udtrykker gennem musik, tekst og flamincodans Frida Kahlos indre smerte og passion, som danner basis for hendes liv og kunst, og undersøger, hvorfor den mexikanske kunstner stadig inspirerer og fascinerer verden over, 65 år efter at hun døde.

Som ganske ung mistede Frida meget af sin førlighed i en sporvognsulykke, men besluttede sig for at det ikke skulle hæmme hendes udfoldelse i livet. Hun indledte et dramatisk og livslangt kærlighedsforhold til den berømte og excentriske mexikanske maler Diego Rivera. Der var utroskab på begge sider. Frida indledte bl. a. et forhold til den exilrussiske revolutionshelt Leo Trotskij, som var blandt parrets venner i det kommunistiske miljø, hvor de færdedes.

Der var meget liv og smerte i hendes liv. Og en kamp for at begå sig som kvinde i et mandsdomineret kunstnerisk og politisk miljø. Hendes kampe afspejlede sig i hendes selvportrætter. »Viva la vida« er titlen på Frida Kahlos sidste maleri, som hun færdiggjorde i 1954, få dage inden hun gik bort. Det kan oversætte til »Længe leve livet«.

Skuespilleren Amira Jasmina Jensen er halvt dansk, halvt egyptisk og er meget internationalt orienteret. Hun har opholdt sig i Mexico for at researche denne forestilling, og hun har spillet den og andre monologer på engelsk og fransk rundt omkring i verden. Som skuespiller har hun været tilknyttet Teater Momentum i Odense og Den Sorte Hest i København.

Forestillingen har turneret over hele landet for udsolgte huse. Den har været opført på Louisiana i forbindelse med udstillingen 'Fantastiske kvinder'.

Monologen varer knap en time, og umiddelbart efter stiller Amira Jensen op til en »artist talk«, hvor hun besvarer spørgsmål fra publikum og fortæller sit arbejde med at skabe forestillingen.

Den spilles på Postgårdens Musik- og Eventhus i Kalundborg mandag d. 23. november kl. 19.30, og billetter kan fås gennem Teaterformidlingen Femkantens hjemmeside - www.5kanten.dk.