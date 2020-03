I forestillingen spilles musikken fra det mytiske Miles Davis-album »Kind Of Blue« live.

Teater med ung og levende Miles Davis-jazz

Postgaarden i Kalundborg var i 1960'erne spillested for Club Caloo's koncerter, blandt andet med amerikanske jazz-stjerner på svipture fra Jazzhus Montmartre.

Den 23. marts rykker teaterforeningen Femkanten ind i den traditionsrige teatersal for første gang med gæstespil af Parkteatrets Miles Davis-forestilling »Driving Miles« og efterfølgende koncert.

- Det er lykkedes for os at hyre de fire fremragende jazzmusikere, som spiller med i »Driving Miles«, til at give en speciel koncert umiddelbart efter forestillingen, siger bestyrelsesmedlem Jens Balslev, Femkanten.