Teater med masser af Miles Davis-jazz live

Postgaarden var i 1960'erne spillested for Club Caloo's koncerter, blandt andet med amerikanske jazz-stjerner på svipture til Kalundborg fra Jazzhus Montmartre - fredag den 11. september rykker teaterforeningen Femkanten ind i den traditionsrige teatersal med Miles Davis-forestillingen »Driving Miles«.

Forestillingen skulle have spillet i marts men blev ramt af corona-nedlukningen.

Henning Mankells forestilling »Driving Miles« handler om mødet mellem jazz-legenden Miles Davis og den norske chauffør Svein Åge Johansen, der lærte hinanden at kende under Molde International Jazz Festival, én af Europas ældste jazz-festivaler.

Svein Åge Johansen kørte stjernen rundt til koncerter, og de blev venner for livet.

I forestillingen spilles musikken fra det mytiske album »Kind Of Blue« live af et jazzorkester, der til lejligheden kalder sig Driving Miles Ahead, opkaldt efter et ikonisk Miles Davis-album. Band-leader er Anders Malta, trompet, Cornelia Nielsson på trommer, Rune Fog-Nielsen, bas, og Zier Romme Larsen, piano.