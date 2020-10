Teater-forestilling aflyses

Tilde Knudsen og Peter Kirk spiller samtlige roller i Asterions Hus? alternative version af Shakespeare-klassikeren »Macbeth«. Foto: Asterions Hus

Kalundborg - 19. oktober 2020 kl. 14:53 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Teaterformidlingen Femkanten i Kalundborg må nu igen aflyse en forestilling på grund af corona-restriktioner - denne gang gæstespillet af den eksperimenterende teatertrup Asterions Hus, der 28. oktober skulle opføre drama-klassikeren »Macbeth« i en alt andet end klassisk opsætning.

Forestillingen var arrangeret i samarbejde med Kalundborg Gymnasium og skulle sættes op i gymnasiets samlingssal.

Efter planen skulle »Macbeth«, med afsæt i Shakespeares store drama om begær, magt og skyld, have spillet for gymnasie-eleverne i skoletiden og for Femkantens publikum om aftenen.

- Desværre har de skærpede corona-restriktioner medført, at gymnasiet ikke i øjeblikket kan huse sådan et arrangement. Derfor har Femkanten aftalt med Asterions Hus, at de kommer med forestillingen til februar, siger Jens Balslev fra Teaterformidlingen Femkantens bestyrelse.

- Her har Femkanten sørget for at have Postgaarden klar som alternativ scene, hvis der til den tid stadig er restriktioner, så gymnasiet ikke kan huse forestillingen, siger Jens Balslev.

- De, der har købt billetter gennem Femkanten, vil få en henvendelse med tilbud om at på dem refunderet eller ændret til at gælde til en senere forestilling, siger Jens Balslev.

Femkantens to næste arrangementer er danseforestillingen »Hvis jeg bliver gammel« med truppen Sart Danseteater i Kalundborg-hallen den 10. november og monologen »Viva la Frida« med Scene 42 og skuespiller Amira Jasmina Jensen på scenen den 23. november i Postgaarden - Kalundborg Event- og Musikhus.

De to forestillinger vil blive afviklet som planlagt.