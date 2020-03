Teater får mere støtte

Kultur- og fritidsudvalget har nu indgået en ny aftale gældende for perioden 2021-2024.

- Vi har haft meget glæde samarbejdet med Odsherred teater, som har haft en kæmpe succes med at at deltage i »Liv i forsamlingshusene«, og var også med i forbindelse med Lundbyefestivalen,, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.