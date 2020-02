Tanken i Bjerge får igen en kiosk

Han er en af 12 andelshavere, der står bag genåbningen af kiosken, der har været lukket siden sidste sommer. Dengang var det SuperBrugsen i Ubby, der valgte at lukke kiosken, fordi den ikke var rentabel. Alligevel er Jan Møller Petersen, der selv sidder i SuperBrugsen i Ubbys bestyrelse, og de 11 andre klar til at give det et forsøg mere.

- Vi har i bestyrelsen snakket om, at det var synd, at kiosken var lukket, og der har også været lokal efterspørgsel og interesse for at kiosken skulle genåbne. Derfor har vi startet et lille andelsselskab til lejligheden og laver nu en indsats for at forsøge at få det op at køre igen, siger Jan Møller Petersen.