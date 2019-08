Mængden af tang på Bjerge Sydstrand i denne sommer har været ganske betydelig. Nu er der måske en løsning på vej. Foto: Bjarne Robdrup

Tang: Bolden i grundejernes hænder

Kalundborg - 31. august 2019 kl. 08:55 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune siger ja til at bidrage til betaling for at bortskaffe tang på Bjerge Sydstrand, hvis kommune og grundejere kan blive enige om fordelingsnøgle og udgiftsramme.

Kalundborg Kommune siger ja til, indenfor en begrænset ramme, at betale til bortskaffelse af tang fra Bjerge Sydstrand, hvis kommunen og grundejerne kan blive enige om en fordelingsnøgle. Men bolden ligger i de berørte grundejeres hænder, for initiativet til en løsning skal komme derfra.

Det siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) til Nordvestnyt på baggrund af et møde på rådhuset om sommerens altoverskyggende samtaleemne i sommerlandet: Den plagsomme tang.

Mødets deltagere var Jonas Henriksen, formand for Gørlev og Omegns Lokalråd, repræsentant for grundejerne, Martin Sørensen, udvalgsformand Jakob Beck Jensen og teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden.

Mødet endte ikke op i en aftalt økonomisk ramme for, hvad det må koste at fjerne tangen, når den optræder i mængder som i denne sommer.

- Begge parter er enige om, at udgifterne naturligvis skal begrænses til det mindst mulige. Man kan om næste skridt i sagen sige, at opgaven nu består i at undersøge, hvor mange af grundejerne, der vil bidrage til at få tangen fjernet, når der er behov for det. Men det er naturligvis positivt, at kommunen, på baggrund af den opmærksomhed, sagen på vores foranledning har skabt i dagspressen, anerkender at tage del i udgifterne, siger Jonas Henriksen.

Han havde til mødet på rådhuset medbragt en oversigtstegning med angivelse af 1500 meter af Bjerge Sydstrand fra sukkerkanalen til Foldagervej på den sydligste del af stranden. Af tegningen fremgik, at den kommunale andel ialt udgør 700 meter, mens grundejerne står for 800 meter.

- Men den fordeling, hvor kommunen skal finansiere bortskaffelse af tang på 47 procent af arealet, køber vi ikke. Det er ikke rimeligt, fastslår Jakob Beck Jensen.

Der er enighed om, at der skal tilvejebringes en fordelingsnøgle. Der skal derefter indhentes tilbud på bortskaffelse af tangen, et initiativ, som grundejerne skal påtage sig. Og så er der deponeringen, der kan opdeles i tre muligheder: 1) Transport til biogasanlæg i Kalundborg, 2) transport til lokale landmænd, der pløjer tangen ned, og 3) at skubbe tangen ud i vandet, som det ses i andre kommuner.

I Køge har kommunen brugt godt to millioner kroner på at rydde fem km strand for tang. Problemet i Kalundborg synes umiddelbart at være noget mindre, men i sidste ende handler det om, hvorvidt der er er et tilstrækkeligt antal grundejere, som vil bidrage.

- Vi skal formentlig have nedsat et udvalg, der skal tage dialogen med grundejerne. Vi vurderer, at der på strækningen er i omegnen af 500, siger Jonas Henriksen.