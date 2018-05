Se billedserie Ditta Rasmussen foran klinikken på St. Jørgensbjerg 8 i Kalundborg, hvorfra hun driver sin tandteknikerklinik, Deres rullende tandtekniker. Fotos: Charlotte Koefoed

Tandteknikeren kommer ud til kunderne

Kalundborg - 21. maj 2018 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er faktisk ude og køre hver dag. Det er en stor succes med vores rullende tandteknik-klinikbil.

Det slår tandtekniker Ditta Rasmussen fast, for siden hun startede med Deres rullende Tandtekniker-bil, er opgaverne strømmet ind og mange, især ældre eller folk, der af forskellige årsager ikke, eller kun meget vanskeligt, kan forlade eget hjem, benytter sig af Ditta Rasmussens tilbud.

- Vi kører simpelthen ud til folk med den store bil, der er indrettet som tandteknikerklinik, og folk kan vælge at modtage behandling i bilen eller i stuen, hvis det er nemmere for dem, fortæller Ditta Rasmussen.

Hun er oprindeligt fra Polen, hvor hun er uddannet tandtekniker, og har også uddannet sig i Danmark. I 2010 startede hun sin egen tandteknik klinik på Blegdammen i Kalundborg, senere i hjemmet i Raklev og nu på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg.

I 2016 åbnede hun også en klinik i Holbæk, hvor man ligeledes har udekørende tandteknik.

Fra dag til dag

- Jeg har haft ideen stort set siden jeg begyndte, fordi jeg kunne se et behov for at vi kunne komme ud til folk. Vi laver proteser, tilpasser og reparerer, renser og polerer proteser, implantater og andet, og i mange tilfælde kan vi klarer opgaverne fra dag til dag, så man ikke skal undvære sin protese ret længe, siger Ditta Rasmussen.

På klinikken på Skt. Jørgensbjerg sidder tandtekniker Daniel Voicu og i Holbæk på klinikken på Jernbaneplads 2 finder man Juliet Sørensen.

Deres Rullende Tandtekniker modtager selvfølgelig også klienter i de to klinikker.

Få hjælp til papirarbejdet

Deres rullende Tandtekniker kører over hele Sjælland og samarbejder med flere kommuner - for eksempel Kalundborg, Holbæk og Odsherred.

Skal man søge om kommunalt tilskud, klares det også af klinikken.

- Vi hjælper med alt papirarbejdet, og vi samarbejder med tandlæger over hele landet, hvis man for eksempel har behov for at få fjernet en tand, før vi kan lave protesen, oplyser Ditta Rasmussen.

Livskvalitet at få en protese

Tandlæger tager sig af de eksisterende tænder, tandteknikere laver porteser, implantater og andet, når ens egne tænder ikke kan mere.

Proteser er andet end bare kosmetisk velvære.

- Det betyder utrolig meget at kunne smile uden at tænke på manglende tænder, men det betyder også utrolig meget, at man kan begyndet at spise igen, hvis man gennem længere tid ikke har kunnet tygge almindelig mad, fordi man har mistet sine tænder. Man får ganske enkelt livskvaliteten tilbage, og for mennesker, der ikke er i stand til at komme ud af deres bolig, kan vi gøre en stor forskel i deres liv, når vi kommer ud til dem og laver deres proteser, slutter Ditta Rasmussen.

Deres rullende Tandtekniker kører fortrinsvis ud til plejehjem og institutioner, men også til private hjem. Tandteknikeren kommer ud til kunderne.