Talsmand tror stadig på festival til august

Kalundborg - 13. januar 2021 kl. 14:15 Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: - Jeg håber, tænker og tror på, at vi til august afholder en festival. Men på hvilke præmisser og hvilke forudsætninger det ved vi af gode grunde ikke endnu. Men det bliver nok uundgåeligt, at det ikke bliver helt en festival, som vi kender fra de forrige år, sådan lyder det fra festival-talsmand for Kalundborg Rock'er Johnny Elmelund. Planerne for Kalundborg Rock'er med 7000-8000 festivalgæster til august lever derfor i høj grad stadig. Og lige meget hvad, bliver Kalundborg Rock'er mere coronavenlig med god hygiejne.

Talsmanden mener dog, at Kalundborg Rock'er på grund af dens størrelse har gode betingelser for at kunne rette sig efter eventuelle restriktioner.

- Vores held kan være, at vi ikke er en kæmpe festival. Vi har ikke overnatningsmuligheder, og vi afholder kun to dage. Vi har mulighed for at skære publikums­kapaciteten langt ned. Hvis festivalgæsterne skal være siddende, så gør vi det. Det har vi plads nok til at kunne gøre, siger Johnny Elmelund, og fortæller at billetsalget startede i november, hvor man har kunne ombytte sine 2020-billetter.

