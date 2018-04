Se billedserie Kalundborg Havns udvidelse med Ny Vesthavn frigiver plads i den eksisterende havn. Foto: Ulrik Reimann

Tal fra havnen er bedre end ventet

Kalundborg - 19. april 2018 kl. 18:12 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har fremsendt revisionspåtegnet årsrapport for 2017 samt revisionsprotokollat til årsrapporten, som onsdag landede på økonomiudvalgets bord, hvorfra sagen nu sendes videre til kommunalbestyrelsen, oplyser borgmester Martin Damm (V).

Her vil formanden for Kalundborg Havns bestyrelsen, Martin Schwartzbach (DF), deltage og fremlægge regnskabet for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og han siger, at han glæder sig:

- Kalundborg Havn havde et 2017-regnskab, som blev bedre end budgetteret og bedre end året før. Desuden er havnens udvidelse med Ny Vesthavn rigtig godt potentiale for ny vækst og arbejdspladser. Det ligger helt fast, at Ny Vesthavn åbner for store udviklingsmuligheder, og samtidig frigør havneudvidelsen vest for Asnæsværket plads i den eksisterende Kalundborg Havn til nye formål, siger bestyrelsesformanden.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret overstiger budgettet for året. Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 3,7 millioner kroner mod et forventet resultat på 2,9 millioner kroner ved budgettets vedtagelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

Andre hovedtal fra årsregnskabet for 2017 er nettoomsætning på 32,3 millioner, resultat af ordinær primær drift på 1,14 millioner kroner, 2,6 millioner kroner som resultat af finansielle poster.

Årets resultat blev som nævnt 3,73 millioner, og Kalundborg Havn har aktuelt en egenkapital på 229,3 millioner kroner.