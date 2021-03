Se billedserie Tag på Påskejagt og se om I kan gætte den hemmelige afsender af gækkebrevet. Foto: Børneulykkesfonden

Tag på påskejagt i Kalundborg

Kalundborg - 21. marts 2021 kl. 17:25 Kontakt redaktionen

Hele familien kan drage afsted på nye eventyr, når Børneulykkesfonden i samarbejde med Apovit-vitaminer fra apoteket holder Påskejagt i Kalundborg til fordel for Legeheltene.

Detektivbrillerne skal derfor på, og forstørrelsesglasset i brug, når jagten på de forsvundne påskeskatte går ind fra skærtorsdag til 2. påskedag. Under Påskejagten har børnefamilier - sammen hver for sig - mulighed for at tage på eventyr, mens de støtter et godt formål.

Missionen er klar, når alle deltagere modtager et gækkebrev fra en tophemmelig afsender ved tilmeldingen, som sker på www.legeheltene.dk. Rundt omkring i Kalundborg gemmer sig små ledetråde i form af prikker, som gemmer på bogstaver, der forhåbentligt kan afsløre drillepinden ved vejs ende.

Undervejs på Påskejagten vil der også være poster med små påskeopgaver - det kan være at hoppe ligesom påskeharen, ønske forbipasserende en god påske eller baske med vingerne ligesom en påskekylling.

- Vi er fortsat nødt til at være nytænkende og kreative med nye aktiviteter, som overholder restriktionerne. Det er samtidig vigtigere end nogensinde før, at vi alle, store som små, kommer ud i den friske luft og får rørt os. Vi håber, at vores nye initiativ, Påskejagten, kan gøre netop det og samtidig være et lyspunkt i en svær tid, fortæller Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

Når man sammen med sit barn deltager i Påskejagten, støtter man Børneulykkesfondens Legehelte, der arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Påskejagten holdes til fordel for Legeheltene af Børneulykkesfonden.

Ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-18 år, og hver fjerde dødsfald i denne aldersgruppe skyldes en ulykke. Samtidig kommer 150.000 børn under 15 år hvert år på skadestuen som følge af en ulykke. Det svarer til et barn hver 3.-4. minut - hele døgnet.

Det gør Børneulykkesfonden noget ved. Fonden arbejder for at forebygge børneulykker og skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse - også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark.

Legeheltene er på 10 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk