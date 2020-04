Tag på museum - digitalt - midt i coronakrisen

Sukker man under coronalukningerne efter de gode historiske oplevelser, man normalt finder på museerne, så er der godt nyt.

- Vi har måtte aflyse en række gode arrangementer og udskyde udstillingsåbninger. Det er naturligvis ærgerligt, men nødvendigt i den nuværende situation. Heldigvis er der andre måder at formidle kultur på, og her byder museets mange digitale platforme på rigtig mange gode og ganske gratis oplevelser, fortæller museumsinspektør Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland.

Det er nemlig sådan, at bag de lukkede døre og fra hjemmearbejdspladserne arbejder museets medarbejdere ufortrødent videre med kunst- og historieformidling til alle.

På museets hjemmeside, vestmuseum.dk, ligger fortællinger fra museets arbejdsmark frit tilgængeligt. Her ligger også forskningsartikler til dem, der vil vide endnu mere.

Museum Vestsjællands direktør Eskil Vagn Olsen rejser ikke rundt i øjeblikket og holder foredrag. I stedet for kan man se ham fortælle om museet i udsendelsen KulturHave på DK4. Udsendelsen kan streames via vimeo.com

Man kan også lytte til historier om Vestsjælland og verden igennem flere tusinde år. Museum Vestsjælland har en betydelig produktion af podcast til gåturen, til sofaen eller hvor man færdes uden at bringe smitte videre. Museum Vestsjællands podcast kan hentes der, hvor man plejer at hente podcasts eller på vestmuseum.dk/podcast.

En anden mulighed er at tage mobiltelefonen med ud i landskabet, når man har fundet Tidslommen på Google Play eller i App Store. Tidslommen er levende historiefortælling lige der, hvor begivenhederne fandt sted. Esbern Snares Vestborg i Kalundborg, Sunesønnernes Mølledige i Sorø, Middelalderbyen Holbæk, Næsholm Voldsted i Odsherred, Sankt Bendts Kirke i Ringsted, Tårnborg ved Korsør Nor, Antvorskov Klosterruin i Slagelse, Fæstningstårnet i Korsør.

Både podcasts og Tidslommen er gratis at hente ned til mobiltelefonen og gratis at benytte.

I år er det 80 år siden Danmark blev besat og 75 år siden befrielsen. Det markeres på forskellig vis landet over.

- Også i Museum Vestsjælland med en lang række aktiviteter fra bogudgivelse til byvandringer, erindringssalon, pop up udstillinger og foredrag. Følg med på museets hjemmeside, hvor datoerne bliver opdateret.

- Receptionen for bogudgivelsen af »Et Danmark i Splid - Holbæk Amt besat og befriet« af Dan Charlie Christensen er udskudt, men bogen kan bestilles via vores hjemmeside www.vestmuseum.dk, oplyser Lene Hadsbjerg, museumsinspektør for nyere tid.