Tag med på vandretur i Naturpark Åmosen

Her vil der både være mulighed for at se tamme åmosegrise og vilde fugle, ligesom der vil blive fortalt historier undervejs.

Niels Henrik B. Nielsen vil selv stå for historiefortællingerne, hvor Anders Søgaard Petersen vil stå for det mere faktuelle.

- Anders er god til at gribe mulighederne for at fortælle, når der for eksempel kommer en fugl eller en sommerfugl forbi, eller man passerer en spændende blomst, fortæller Niels Henrik B. Nielsen.