Tag en snak om alkohol allerede i 5. klasse

Kalundborg - 22. maj 2020 kl. 18:29 Af Eva Lyng Johansen

82 procent af de danske 15-årige har prøvet at drikke alkohol, mens det gælder 59 procent af deres europæiske jævnaldrende.

Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

SSP-koordinator i Kalundborg Kommmune Andreas Knudsen synes, at det er en bekymrende rekord.

Ifølge ham lægger de unge fra Kalundborg tæt op af det danske gennemsnit med små udsving.

- Problemet ved en tidlig alkoholdebut er, at der en sammenhæng mellem andre typer risikoadfærd, som brug af euforiserende stoffer, kriminalitet og et senere problematisk forbrug, siger Andreas Knudsen.

Rapporten har data fra 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år og viser, at det stadig er danske 15-årige, der hyppigst drikker alkohol og som oftest har prøvet at være fuld.

Dialog med forældre Ifølge SSP-koordinator Andreas Knudsen, så er der allerede nogle enkelte børn, som har alkoholdebut i 6. klasse, og i 7. klasse er der mange, som prøver at drikke alkohol for første gang.

- Det er en supertanker at vende, fordi der noget kulturelt i, at man »træder i de voksnes rækker« i konfirmationsalderen, og derfor får lov til at drikke alkohol, fordi det gjorde forældrene også dengang, siger Andreas Knudsen.

SSP tilbyder alle skoler i Kalundborg Kommune undervisning af de unge samt forældremøder i 5. og 6. klasse.

På forældremøderne skal forældrene tage stilling til, hvad deres holdning er til deres barn og alkohol.

- Det er nemmere, hvis forældrene i en klasse på forhånd har talt om hvilke regler der gælder i forhold til alkohol, inden de unge er begyndt at drikke, forklarer Andreas Knudsen.

Til møderne skal forældrene tage stilling til nogle scenarier om alkohol.

- Det giver en sindssyg god dialog, siger Andreas Knudsen, som desværre oplever en svingende tilslutning til forældremøderne.

Han pointerer, at det er vigtigt at tage stilling og tale sammen med børnene om alkohol samt lave aftaler.

Hvad er normalt? I 6. klasse kommer SSP ud på skolerne, hvor eleverne svarer på et anonymt spørgeskema, om hvad de har prøvet i forhold til rygning, alkohol med mere, og hvad der er normalt for deres alder.

- Det slår aldrig fejl. De unge tror altid, at de andre har prøvet meget mere, siger Andreas Knudsen, som tilføjer, at det vigtigt, at de unge ikke spejler sig misforståede opfattelser af deres jævnaldrende kammerater.

En anden måde at få unge til at drikke mindre er ifølge SSP-koordinatoren også at lave en koordineret indsats om for eksempel lovgivning om salg af alkohol, tilskud til fritidsaktiviteter og mål for skoleelevers sundhed.

- Det har haft en væsentlig positiv effekt på Island, siger Andreas Knudsen.