Tæt på havets dyr for tredje år i træk

Kalundborg - 01. august 2021 kl. 11:57 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Lørdag inviterede Alleshave Baadelaug for tredje år i træk til det maritime arrangement »Klap en fisk«, hvor alle interesserede, store som små, kunne komme helt tæt på havets dyr.

Arrangementet foregik omkring slæbestedet på Myretykkevej ved Alleshave.

Området var i dagens anledning udsmykket med strandflag og reklamebannere for Dansk Fritidsfiskerforbund, som forbundet havde stillet til rådighed i forbindelse med arrangementet.

Desværre var vejret ikke rigtig med os i år. Den hårde vind op til dagen gjorde, at det ikke var muligt at sætte garn inden arrangementet. Det var derfor ikke muligt i år at opleve, at der kom både ind med friske fisk i garnene, og vi måtte derfor i stedet tage vores nødplan i brug, fortæller Ingrid Weinreich, der er kasserer i Alleshave Baadelaug.

- Heldigvis havde vi i weekenden forinden havde haft bedre vejr med mulighed for at fange nogle dejlige fladfisk. På trods af at fisken ikke kom direkte fra bugten - men fra fryseren, var det heldigvis stadig muligt at byde de fremmødte for smagsprøver i form af fiskefileter, hele fladfisk samt fiskefrikadeller tilberedt på grill samt kaffe og hjemmebag, fortsætter hun.

- Desværre var fremmødet noget mindre end sidste år, idet kun cirka 30 interesserede dukkede op i løbet af de seks timer, som arrangementet varede. Heldigvis artede vejret sig rimeligt godt, så på trods af det lidt skuffende fremmøde, var vi enige om, at det havde været et rigtigt godt arrangement, hvor der også var mulighed for af hygge sig med såvel nuværende som eventuelt kommende medlemmer, fortæller Ingrid Weinrich.