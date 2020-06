Se billedserie Tina Beck-Nilsson - fik 96 stemmer, som rækker til at stå i spidsen for Socialdemokratiet i Kalundborg.

Tæt løb i valg af S-spidskandidat

Kalundborg - 01. juni 2020 kl. 15:13 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var natten til mandag den 1. juni, at afgørelsen faldt i et både vigtigt og spændende valg i Socialdemokratiet i Kalundborg. Der var meget tæt løb i dysten om at stå i spidsen for S og udfordre Martin Damm (V) ved kommunevalget i november næste år: 96 medlemmer stemte på Tina-Beck Nilsson, 91 stemte på Gunver Jensen. To af de afgivne stemmer var blanke.

Valgets vinder lød glad, da Nordvestnyt fangede hende på telefonen mandag, men Tina Beck-Nilsson erkender også straks, at hun står over for en udfordring:

- Det var et tæt valg, og det viser, at vi har nogle skår, der skal klinkes internt. Derfor skal vi arbejde på at styrke vores samarbejde og bygge videre på det.

Og hvordan gør man det rent praktisk?

- Ved at tale sammen. Via dialog skal vi blive enige om at komme videre sammen og stå som en både effektiv og slagkraftig opposition til den borgerlige side. For S er det målet at trække Kalundborg Kommune i en mere fair retning for alle borgere, siger Tina Beck-Nilsson.

Gunver Jensen lød afklaret, da Nordvestnyt fangede hende for en kommentar:

- Sådan er det. Medlemmerne har talt. Det var en tæt afgørelse, og jeg er meget glad for den opbakning, jeg fik, lyder det fra valgets taber, Gunver Jensen, som tilføjer, at hun naturligvis fortsætter sit politiske arbejde det næste halvandet år.

Gunver Jensen siger, at det går godt for både Socialdemokratiet og den røde, politiske farve generelt på landsplan, og hun mener, at S også skal stå ved borgmester-roret i Kalundborg Kommune.

Men lige nu ser Socialdemokraterne ud som en splittet enhed i kølvandet på tætte stemmetal og en generalforsamling, der varede solide otte timer. Kan S på den baggrund være omdrejningspunktet i en slagkraftig opposition mod den borgerlige blok med V i spidsen?

- Det har jeg ikke et svar på lige nu, siger Gunver Jensen.