Gitte Karlshøj viser her oplandsrya-tæppet frem, hvor inpirationen kommer fra at tæppe i Sverige. Foto: Mie Neel

Tæpper er kulturarv

Gitte Karlshøj fra Vævernes Hus bød velkommen i jagtstuen, og hun fortalte om udviklingen af tæppekollektionen Danske Tæpper/ Sans & Samling, som gik i gang for et år siden.

- Vævernes Hus gør en indsats for Dansk Tæppevævning for at få flere vævere til at væve tæpper, sagde Gitte Karlshøj.