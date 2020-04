Hvis pårørende kommer ind med tablets, vil personalet på kommunens plejecentre og botilbud hjælpe beboerne med at komme i kontakt med deres familier. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tablets skal skabe nærhed for plejehjemsbeboere

Kalundborg - 02. april 2020

Beboerne på Kalundborg Kommunes plejehjem og bosteder går en ensom påske i møde grundet coronareglerne om ingen besøg. Derfor opfordrer kommunen nu pårørende til beboerne til at aflevere tablets og telefoner på plejecentrene og bostederne, sådan at beboerne kan komme i kontakt med deres nære under og efter højtiden.

- Fra i dag er pårørende mere end velkomne til at komme forbi med tablets eller telefoner til deres kære på plejehjem og bosteder. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at vores mest sårbare borgere er lykkelige og beskyttede. Vi er derfor mere end glade for at hjælpe beboerne med at komme i kontakt med deres venner og familie.

- Personalet vil sørge for, at de elektroniske udstyr bliver sprittet af, inden de bliver afleveret til beboerne", udtaler Karin G. Gergelyffy, områdechef for Integrerede Pleje Nord, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Heri oplyses det endvidere, at pårørende skal kontakte det relevante plejehjem eller bosted for at høre nærmere om, hvordan de kan aflevere det elektroniske udstyr.