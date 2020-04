TGU kan blive »Årets Forening 2020«

»Vi har over 700 glade medlemmer, som ved socialt samvær får sved på panden og et smil på læben. Vi kan for eksempel byde velkommen til en af Vestsjællands største e-sportsafdelinger, ligesom vi netop har opstartet TGU Cykling, Yoga, Bar-træning og Pardans, som med over 100 medlemmer danser rundt i den fine lokale hal. Vi vil gerne opstarte et nyt fitnesscenter og en udendørs multibane. I 2020 har vi ligeledes indledt et samarbejde med Kalundborg Kommune, som gennem Ungdomsskolen vil tilbyde børn og unge klatring i TGU. Frivilligt arbejde og socialt samvær er grundfundamentet i TGU. Her er plads til alle, og vi løfter i flok«.