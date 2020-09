TGU kåret som Årets Forening

Konfettien regnede ned over både Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening og Sørbymagle IF.

- Jeg har aldrig før oplevet, at to indstillinger til denne pris har været så gode. Vi tog derfor en beslutning om, at de begge fortjente at vinde, siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.