TGU Cykling fik ikke stemmer nok til at gå videre i konkurrencen om de 100.000 kroner. Foto: Thomas Nielsen

TGU Cykling tabte til amerikansk fodbold

Stemmerne er talt op, og det er Næstved Vikings (amerikansk fodbold) der går videre fra DR Sjælland sendeområde i kampen om at vinde Danskernes Idrætspris og 100.000 kroner.

Ud over Næstved Vikings var også TGU Cykling i Tømmerup og multibanen ved Herlufsholm Idrætscenter af et lokalt dommerpanel blevet udvalgt til at deltage i den regionale afstemning. En afstemning, der sluttede den 13. november.