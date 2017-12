Se billedserie Salgschef Brian Petersen har - som mange kunder - store forventninger til T-Roc, så han glæder sig til endelig at kunne præsentere det længe ventede udspil fra VW. Foto: Jørn Nymand

T-Roc har danmarkspremiere i Kalundborg

Kalundborg - 05. december 2017 kl. 20:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden d. 9.-10. december kl. 11-16 kan man opleve den nye T-Roc hos Volkswagen Kalundborg.

Volkswagen melder sig dermed ind i klassen for kompakte crossoverbiler med introduktionen af T-Roc, der kombinerer SUV-egenskaber med coupédesign og køredynamik som en Golf. Iklædt et sportsligt og karismatisk design, stærke turboladede motorer, nye infotainmentsystemer og en bred vifte af assistentsystemer markerer T-Roc sig som endnu et stærkt kort i Volkswagens udbud af SUV-modeller.

T-Roc tilbydes i tre udstyrsversioner henholdsvis City, Style og Sport, og der kan vælges mellem seks motorvarianter (tre benzin- og tre dieselmotorer)

T-Roc er veludstyret og byder i basisversionen 1,0 TSI (115 hk) City til 239.990 kr. på klimaanlæg, Composition Media med 8" touchskærm i glas, Adaptiv fartpilot, regnsensor og automatisk nedblændeligt bakspejl, LED baglygter, Lane Assist og Front Assist med Citynødbremsefunktion og Fodgængerovervågning.

-Vælger man T-Roc 1,0 TSI i en Style-version er prisen 254.995 kr., og her får man i forhold til City-versionen udstyr som tågeforlygter med statisk kurvelys, læderbeklædt rat, håndbremse og gearknob, parkeringssensorer for og bag og 16" letmetalfælge. T-Roc Style tilbydes også med den nye 150 hk 1,5 TSI EVO-motor, der har brændstofbesparende løsninger som aktiv cylinderdeaktivering, og her er prisen 275.995 kr., oplyser salgschef Brian Petersen, Volkswagen Kalundborg.

T-Roc Sport fås i kombination med fire motorer; 150 hk 1,5 TSI, 190 hk 2,0 TSI, 150 hk 2,0 TDI og 190 hk 2,0 TDI. T-Roc Sport har i forhold til Style-versionen standardudstyr som Blind spot sensor, fjernlysassistent, LED forlygter, Ambientebelysning, Active Info Display, blanke tagrælinger og 17" letmetalfælge. En T-Roc Sport med 150 hk 1,5 TSI EVO-motor koster 293.990 kr.,

Tre dieselmotorer

T-Roc fås med tre kraftfulde og økonomiske dieselmotorer, hvor priserne begynder ved 278.996 kr. for en 115 hk 1,6 TDI Style. For 299.996 kr. tilbydes T-Roc Style med den kultiverede 150 hk 2,0 TDI-motor, der leverer en udsøgt balance mellem sportslige præstationer og kørekomfort. Ønskes 7-trins DSG-gear, koster en T-Roc 2,0 TDI Style 316.994 kr.

En 150 hk 2,0 TDI kan også kombineres med 4Motion-firehjulstræk, men kun i forbindelse med Sport-versionen til 366.990 kr., der har 7-trins DSG-gear som standard. Topmodellen blandt dieselvarianterne hedder T-Roc 2,0 TDI Sport, der er udstyret med en 190 hk 2,0 TDI-motor, 7-trins DSG-gear og 4Motion-firehjulstræk til 388.995 kr.

Fem stjerner

Euro NCAP har crashtestet T-Roc, der imponerede hele vejen igennem og opnåede topkarakteren 5 stjerner. T-Roc scorede eksempelvis 96 procent i kategorien »Beskyttelse af voksne«, 87 procent i »Beskyttelse af børn« og 71 procent i »Assistentsystemer«. Et fornemt resultat og et bevis på, at T-Roc matcher matcher flere større SUV'er på sikkerheden.