Se billedserie Den grønne hovedledning til fjernvarme i Kalundborg ligger dels over jorden og dels under. I pumpehuset på Rynkevang føres den ned i jorden, og det varme vand i ledningen kommer fra Ørstedværket (Asnæsværket). Foto: Kalundborg Forsyning

Syv kilometer lang hovedledning skal udskiftes

Kalundborg - 07. maj 2018 kl. 08:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjernvarmens grønne hovedledning i Kalundborg står til renovering flere steder, og der er tale om et omfattende projekt, som berører alle fjernvarmens kunder.

Ledningen er fra 1982, og den er nu så medtaget, at renovering har høj prioritet hos Kalundborg Forsyning. Ifølge Laura Hurni Jensen, teamleder ved Kalundborg Forsyning, risikerer man flere akutte brud på hovedledningen, hvis ikke den udskiftes.

Ledningen er omkring syv kilometer lang, og den ligger over jorden på de fleste strækninger. Den har start ved Ørstedværket (Asnæsværket), hvor det ca. 80 grader varme vand pumpes ud i hovedledningen, der kort forsvinder ned under jernbanen og så endeligt ned under jorden ved pumpehuset på Rynkevangen.

Forsyningen har besluttet at dele renoveringsprojektet op i flere etaper der gennemføres i år og de kommende år.

Større lukninger

- Vi arbejder hen mod en strategi om, at vore kunder ikke må opleve at være uden varme i 24 timer mere end to gange om året, og kun udenfor fyringssæsonen. Derfor skal vi sikre at de steder hvor et akutbrud vil tage mere end 24 timer at udbedre, renoveres først, så kunderne ikke risikerer at stå uden varme i længere tid om vinteren. Et af de mest kritiske steder er fx fjernvarmeunderføringen under banen, der forsyner 95 pct, af kunderne, som vi derfor renoverer i år, forklarer Laura Hurni Jensen. Da de store hovedledninger alle er de oprindelige, vil det dog tage flere år at realisere strategien, og det betyder desværre, at kunderne kan opleve flere større lukninger om sommeren den næste årrække.

I begyndelsen af juni

Der gennemføres tre deletaper i år, der udover baneunderføringen inkluderer renovering ved Rynkevangskolen og indskæring på de nye ledninger hos Asnæsværket så nettet er klart til at blive koblet på den nye biomasse fyrede blok på Asnæsværket i 2019-2020.

- Arbejdet betyder desværre at vi forventer at lave tre store lukninger på over 24 timer i år, der berører de fleste af forsyningens kunder. Til gengæld koordinerer vi andre projekter i forhold til de lukninger, så andre renoveringsarbejder i byen, hvor der også skal lukkes for mange kunder, så vidt muligt gennemføres samtidig.

Nogle af de arbejder inkluderer udskiftninger i midtbyen, hvor der blandt andet gennemføres udskiftninger i krydset Nygade/Bredgade/Elmegade og udbedre brud på Møllevej. Den første store lukning forventes i begyndelsen af juni og vil tage 36 timer. Kunderne vil selvfølgelig blive underrettet nærmere om lukningen via en sms på mobilen.

Skal tømmes for vand

- En af udfordringerne ved renoveringsprojekter som det på Rynkevangskolen er at fjernvarmerørene først skal tømmes for vand før arbejdet kan gå i gang. På grund af de store vandmængder der er i store rør, tager aftapning og påfyldning alene 10-12 timer. Hvert rør tager fire timer at blive svejset sammen, så selv om der selvfølgelig er flere smede på, gør pladsudfordringer at det tager tid. Samtidig kan de gamle rør selvfølgelig ikke tages op før de er tømt for vand, så inden de er oppe og de nye er nede går der tid inden svejsearbejdet kan gå i gang.

Gravearbejdet i forbindelse med sommerens projekter bliver ret omfattende, for der skal både udskiftes rør og placeres en brønd. Det vil kræve trafikale ændringer i midtbyen af Kalundborg, og i øjeblikket er Forsyningen i samarbejde med Kalundborg Kommune om praktikken.

Generer trafikken

- Det er simpelthen et valg mellem pest eller kolera, når vi vælger at gennemføre udskiftningen så hurtig som mulig. Jo mere vi spærrer af, jo hurtigere er vi væk igen, omvendt giver det større gener for trafikken. Vi ved, fx at vi i Nygadekrydset ikke kan undgå at genere trafikken og især beboerne og handelslivet i området. Derfor tager vi også flest mulige hensyn og er i dialog med de store supermarkeder i området, fastslår Laura Hurni Jensen.

Ifølge hende ville Kalundborg Forsyning allerhelst have gennemført første etape af renoveringen i skolernes sommerferie. Men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. Det var nemlig ikke muligt at finde entreprenører, som kunne gennemføre sommerens delprojekter på grund af medarbejderes sommerferie.