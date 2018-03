Se billedserie Allan Jensen (tv.) og Jørgen Frølich, henholdsvis daglig leder af Fonden Det private Botilbud og formand for fondens bestyrelse, glæder sig til at komme i gang med byggeriet, som skal udføres alene af lokale håndværkere. Pris: 8,7 millioner kroner. Foto: Bjarne Robdrup

Syv handicap-boliger lige midt i byen

22. marts 2018

Fonden Det private Botilbud, der driver tre bosteder i Høng for udviklingshæmmede unge, er nok mest kendt for Café Liv, som på alle planer har været en succes siden starten i 2011, både som café og som arbejdsplads for mange af de unge.

Nu tager fonden fat på sit hidtil største projekt, byggeriet af syv handicap-boliger på Østergade i Høng - lige midt i byen.

- Vi er så heldige, at vi har fået lov at købe en del af parken, der hører til villaen på Østergade overfor den gamle maskinfabrik, af ejeren, klinikejer Randi Pedersen Scavo, som driver Høng Fysioterapi. Det er unge, som i dag er knyttet til Café Liv, der her får en ny bolig - og samtidig tæt på deres arbejdsplads, siger formanden for Fondens bestyrelse, Jørgen Frølich.

Mange af de unge har hidtil boet i Mølleparken på Møllevej i almennyttige boliger.

- Men det må de ikke længere, hvorfor vi havde brug for at finde en løsning, der imødekom de unges boligbehov, siger daglig leder af Fonden Det Private Botilbud, Allan Jensen.

Og det lykkedes. Bestyrelsen og den daglige ledelse bag Fonden er meget glade for resultatet.

- Forhandlingsforløbet med Randi Pedersen Scavo - og projektets videre ansøgnings- og behandlingsforløb med Kalundborg Kommune - har på alle måder været en stor, positiv oplevelse. Byggeriet anlægges på en knap 3000 kvadratmeter stor grund mellem Østergade i nord og Møllevej mod syd. Grunden støder op til villaen på Østergade til den ene side og Høng Bymidte til den anden, siger Jørgen Frølich.

Nu glæder vi os bare til at komme i gang. Det er et projekt, der betyder meget for Fonden - og naturligvis også vil få stor betydning for de unge beboere, tilføjer Allan Jensen.

I alt skal bygges 725 kvadratmeter beboelse, tegnet af Asger Bergo Friis, Høng, fordelt på syv boliger i rækkehus-format, der også omfatter fælleshus og et teknikrum.

Hvert hus er på 54 kvadratmeter. Det indeholder opholdsstue og køkken, soveværelse og badeværelse.

