Se billedserie Fadwa Othman, Lina Othman, Samah Zamzam og salgschef og mangfoldighedskoordinator i Føtex Kalundborg, Jan Holm. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Syriske kvinder: Vi vil klare os selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syriske kvinder: Vi vil klare os selv

Kalundborg - 23. maj 2018 kl. 15:46 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har arbejdet og forsørget mig selv i 25 år. Det er det, jeg er vant til. Jeg vil ikke bare gå derhjemme.

Fadwa Othman elsker at arbejde i et køkken, og derfor er hun også glad for at være på praktik i Føtex, hvor hun i øjeblikket blandt andet laver sandwich i delikatesseafdelingen.

- Det er lige meget om det er to timer eller 20 timer. Vi ønsker at være en del af det danske arbejdsmarked og gider ikke være på offentlig forsørgelse, siger hun.

Vi møder hende i Føtex sammen med Samah Zamzam og Lina Othman. De tre syriske kvinder og flygtninge er sammen med syv andre en del af et integrationsprojekt, som Jobcenter Kalundborg samarbejder med Kvickly og Føtex om.

Projektet startede i marts og er nu nået lidt over halvvejs. Det betyder, at Lina, Samah, Fadwa og to andre har været en periode i Kvickly og nu skal være i Føtex indtil sidst i juni. Og kvinderne er rigtig glade for at komme i arbejde.

- Når man er her, vil man ikke væk herfra. Det er som en stor familie, siger Lina Othman.

Kvinderne forstår dansk, men taler det endnu ikke så godt.

- Praktisk kan vi alt, men det er svært at svare, når ens leder taler til en, fortæller Samah Zamzam.

Netop sproget er en af de barrierer, der gjorde, at kvinderne ved projektets start befandt sig i den kasse, beskæftigelsessystemet kalder »aktivitetsparate«.

Her næsten to måneder senere er alle ti kvinder nu »jobparate«, hvilket var hovedformålet med projektet.

- Faktisk er vi allerede nået i mål med alle de delmål, vi satte for projektet. Det er jo fantastisk for et projekt, der kun er nået lidt over halvvejs, siger Ahmed Bichtaoui, virksomhedskonsulent i Jobcenter Kalundborg.

- Kvinderne har været mødestabile, de har fungeret socialt med kollegerne, de har udvist engagement i jobbet, og der er sket en progression forstået på den måde, at de har opnået læring, eksempelvis om hygiejne i en fødevarevirksomhed, forklarer han.

Både Kvickly og Føtex udtrykker stor tilfredshed med projektet og kvindernes indsats. Især mødestabiliteten har imponeret, også fordi det er et område, der har haltet i tidligere projekter.

- Vi var spændte i forhold til mødestabilitet, men der har ikke været noget overhovedet, siger Kirsti Thygesen, varehuschef i Kvickly Kalundborg.

- Vi har før oplevet, at man bare blev væk uden at give information. Det har slet ikke været et problem denne her gang. Jeg tror, vi er lykkedes med, at få kvinderne til at føle ejerskab for virksomheden, siger Jan Holm, salgschef og mangfoldighedskoordinator i Føtex Kalundborg.