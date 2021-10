Synligt fokus på bryst-støtte

Kalundborg Et par handlekraftige kvinder fra Vores Kalundborgs aktivitetsudvalg, Ditte Julie Rosendahl-Kaa og Heidi Sørensen, har nu gjort en ekstra indsats for at sætte fuld fokus på Støt Brysterne-kampagnen.

Mandag sent på eftermiddagen hængte de store lyserøde bannere op på tværs af Kordilgade og Skibbrogade for at gøre opmærksom på, at det er i denne uge, der skal samles penge ind til forskning i brystkræft, og der er flere muligheder for alle at give et bidrag. Man kan blandt andet købe kager og lodsedler og på den måde støtte det gode formål og selv vinde en præmie.