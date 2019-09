Søren Mariegård og Esben Hansen er tovholdere på Symbs mentorkorps, som de overtog fra Kalundborg Jobcenter for godt et år siden. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Symbs mentorer hjælper med småt og stort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Symbs mentorer hjælper med småt og stort

Kalundborg - 30. september 2019 kl. 05:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var i september 2018, at Symb overtog opgaven med at drive det frivillige mentorkorps, som Kalundborg Jobcenter hidtil havde drevet.

- Kalundborg Jobcenter tilbyder støtte og vejledning til borgere, der forsøger at komme ind på arbejdsmarkedet, men hver enkelt borger har kun ret til et vist antal besøg på jobcenteret hvert år, og for dem som har brug for yderligere støtte, så er den frivillige mentorordning en mulighed, siger Søren Mariegård, der er tovholder på Symbs mentorordning.

Alt i alt oplever Søren Mariegård og Esben Hansen at det første år har været en succes, omend man i første omgang var ude og rekruttere alt for mange mentorer.

- Vi havde fået indtryk af, at vi skulle have mindst 40 mentorer, hvis vi skulle have nok til at hjælpe alle. Det var der slet ikke behov for, og det er svært at fastholde frivillige mentorer, når der ikke er noget arbejde til dem, siger Esben Hansen, der er en del af Symbs mentorkorps.

Mentee'erne har vidt forskellige baggrunde, og kommer med vidt forskellige behov og ønsker til deres mentor.

- Nogle er tidligere misbrugere, der har brug for lidt opbakning til at holde sig på den rette sti, nogle er enlige forældre, der har svært ved at få hverdagen til at fungere og andre er indvandrere med begrænsede danskkundskaber. De allerfleste har det til fælles, at de ikke har det store sociale overskud, og har svært ved at finde sig til rette i en forsamling, forklarer Søren Mariegård.

Mentorens opgave bliver derfor ofte at tage mentee'en med ud og møde nogle mennesker.

- Det kan for eksempel være at tage dem med på en café, eller måske til et socialt arrangement i Symb. Når Mentee'en har prøvet det et par gange sammen med en mentor, så får de også lettere ved selv at åbne op og komme ud blandt mennesker, mener Esben Hansen.

Opgaverne er dog meget individuelle, og altid baseret på mentee'ens behov og ønsker. Samtidig forventes mentoren ikke at have kompetence som for eksempel læge, psykolog, terapeut eller jurist.

- Vi afviser ikke mentorer med de kompetancer, men hvis man har brug for den slags rådgivning, så er det ikke hos os, så har man brug for noget mere professionel hjælp, siger Søren Mariegård.

Symbs erfaring er, at der hele tiden er brug for mellem 10 og 15 mentorer. I øjeblikket består mentorkorpset af 12 mentorer.

- Men vi vil gerne have flere. Det er vigtigt at vi har forskellige mentorer både i køn, alder og baggrund. Nogle har lettest ved at tale med for eksempel en mand eller en kvinde. Jo større vores mentorkorps er, jo lettere er det at finde den rigtig mentor til en mentee, siger Søren Mariegård.

Er man interesseret i at blive mentor, kan man kontakte Søren Mariegård eller Esben Hansen.