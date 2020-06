Louise Kolbjørn, sekretariatsleder:- Ved at udvide Symb med et mødemiljø og kontorfællesskab, kan vi styrke bosætningen og det kreative entreprenørskab i vores lokalområde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Symb vil skabe kontorfællesskab og mødemiljø

Kalundborg - 12. juni 2020 kl. 14:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Symb vil totalrenovere og udvide med den p.t. tomme førstesal og lave et attraktivt kontorfællesskab for iværksættere, foreninger og erhvervsdrivende.

Med LAG-midler på 96.459 kroner kan Symb nu udstyre huset med moderne inventar og flyver-pladser, der skaber fleksibilitet og flere muligheder for events, udlejning og mødeafholdelse.

Moderne inventar som scene, lys, lyd, skærme, kaffemaskine, gode møbler med mere vil skabe de kreative rammer og den fleksible indretning, som små virksomheder, mindre erhvervsdrivende, specialeskrivere eller andre studerende efterspørger.

Bag ansøgningen står blandt andet forretningsudvikler Anders Baagland. Anders er også tovholder for Symbs Erhvervsgruppe.

- Med disse LAG-midler får Symb nu muligheden for at blive et sted med moderne fleksible løsninger, som både kan bruges ad hoc til events, større møder, seminarer og lignende. Det skal være et kreativt tværgående iværksættermiljø med kontorfællesskab og arbejdsbase for eksempel for yngre iværksættere, så vi fastholder gode innovative kræfter og tiltrækker flere udefra - også yngre kræfter. I Symb sætter vi gang i denne bevægelse i samspil med andre lokale aktører. Vi har et rigtig godt samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd og sammen kan vi danne grobund for etableringen af nye virksomheder og flere lokale arbejdspladser, fortæller Aders Baagland.

Louise Kolbjørn, sekretariatsleder i Symb, tilføjer:

- Ved at udvide Symb med et mødemiljø, flyver-pladser og et lækkert kontorfællesskab, kan vi styrke bosætningen og det kreative entreprenørskab i vores lokalområde. Bedre fysiske rammer styrker vores mulighed for at få flere med og få gang i flere aktiviteter i Symb på den mere brede bane og derigennem tiltrække og fastholde mennesker i et aktivt udviklende medborgerskab lokalt.

SYMBs Erhvervsgruppe arbejder på flere større tiltag. Blandt andet kommer en række erhvervscaféer i efteråret med spændende oplæg. SYMB er også ved at udvikle et SYMB Meeting-koncept, hvor man kan holde møder af forskellig slags. Alt dette bliver hjulpet godt på vej af LAG-midlerne.

Kjeld Christensen, sidder også i Symbs Erhvervsgruppe og siger:

- Målet er at skabe et spirende innovativt miljø og meget mere liv og aktivitet på Kalundborg Station. Symb samler mennesker og skal udvikle sig til at være en stærk og mangfoldig netværksplatform, der skaber fællesskaber på tværs, lige der hvor sporerne begynder ud i verden.