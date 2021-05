Symb Students har arbejdet på højtryk for at blive klar med forskellige events for studerende. Privatfoto

Symb-studerende klar med spil, brunch og sommerfest

Kalundborg - 18. maj 2021 kl. 05:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Symb Students har under corona-pandemien arbejdet på at skabe grundlaget for et socialt og fagligt studiemiljø i Kalundborg.

Deres ultimative drøm er at skabe et studenterhus i Kalundborg.

Jacqueline Hersing er tovholder for Symb Students og sammen med seks frivillige arbejdes der i disse dage på højtryk for at være klar til de første events.

Danijela Bertek, international diplomingeniør-studerende fra Kroatien er en af de frivillige i Symb Students.

- Jeg blev frivillig i Symb Students for at møde nye venner, skabe et netværk og skabe et velkomment miljø til nuværende og fremtidige studerende i Kalundborg. Jeg håber, at vi igennem vores frivillige arbejde kan opbygge Kalundborg som en studieby, siger hun.

Symb Students har ikke siddet på hænderne. Derfor venter der de studerende på Professionshøjskolen Absalon et spændende program, inden de går på sommerferie.

Forskellige aktiviteter Blandt andet Student Game Night, hvor aftenen står på hygge med brætspil.

Symb Trash Busters, hvor der bliver samlet skrald rundt omkring i Kalundborg by.

Morning Club, hvor der skal nydes en lækker søndagsbrunch.

'Science and Beers', hvor uddannede ingeniører kommer og fortæller om deres rejse fra studerende til ingeniør i industrien i Kalundborg og semestret sluttes med en sommerfest, før sommerferien banker på døren.

Frisør også velkommen Som noget nyt har Symb Students også budt velkommen til en »ikke-studerende« i frivillig-gruppen.

Cecilie Lund er en 20-årige selvstændig frisør, der tog kontakt til Symb Students, da hun søgte nye fællesskaber efter at have levet i Sverige i mange år.

Symb Students er en mangfoldig gruppe, der hjertelig gerne byder velkommen til andre unge i Kalundborg, der ønsker at være en del af et fællesskab med gode grin, personlige udfordringer og nye bekendtskaber.

- Symb Students er et sted, hvor der er plads til alle. Derfor er det et godt sted at komme og få nye bekendtskaber og venner, også selvom man ikke er studerende på Absalon i Kalundborg, siger diplomingeniør-studerende Caroline Arnason.

SYMB Students har en eventplanlægningsgruppe, som kaldes Symbassadors. Denne gruppe mødes på fast basis hver anden onsdag i SYMB. Her planlægger de unge events og aktiviteter, Hvis man har lyst til at være med, så kontakt tovholder Jacqueline Hersing.