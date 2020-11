Symb starter med vandreture

Sidst i november starter Symb en ny aktivitet for dem, som kan lide at komme ud og gå en frisk tur.

Det er blevet populært at gå ture i denne coronatid, og måske er nogen derude, som savner nogen at gå sammen med.

- Der er flere, der gerne vil mødes med andre udenfor i disse tider. Og hvad er mere oplagt end at mødes og gå nogle dejlige ture sammen? Vores lokalområde er jo skønt, og mange nyder at gå og sludre sammen. Flere i Symb har gennem noget tid snakket om at organisere fælles gåture i vores lokalområde, og nu er det lagt på skinner. Og så er der jo altid mulighed for at samles inden døre i Symb bagefter, siger sekretariatsleder Louise Kolbjørn.