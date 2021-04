I alt syv frivillige var mødt op for at samle affald lørdag eftermiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Symb rydder op på stationen

Lørdag eftermiddag har en flok frivillige bevæbnet sig med handsker og gribetænger for at rydde området omkring Kalundborg Station for affald. Affaldsindsamlingen er arrangeret af Symb, der holder til i stationsbygningen.

- For en gangs skyld er her rent. Hvis det bliver aktuelt, kan vi tage havneparken bagefter, lyder det fra arrangør Sonja Larsen, da de frivillige mødes i Symbs lokaler.

Der er sat to timer af til indsamlingen, og efterfølgende står den på kaffe og kage for de fremmødte. Målet med indsamlingen er at gøre stationsområdet mere indbydende, men Sonja Larsen håber også, deres indsats kan være med til at skabe opmærksomhed om de affaldsproblemer, der er på og omkring stationen.