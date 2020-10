Se billedserie Torsdag holdt Symb og Professionshøjskolen Absalon den første af en række fælles studiecaféer, der især er rettet mod de internationale studerende i Kalundborg. Privatfoto

Symb og Absalon laver nye studiecaféer

Kalundborg - 23. oktober 2020 kl. 14:33 Af Thomas Rye

Torsdag holdt Symb den første studiecafé for de studerende på Professions­højskolen Absalon.

- Ohh how cozy! I have never been here before, udbrød en af de første studerende, der torsdag eftermiddag trådte ind ad dørene til Symb på Kalundborg Station.

Den studerende var en af 32 fra diplomingeniøruddannelserne på Professionshøjskolen Absalon, der torsdag deltog i det første af en række af arrangementer med navnet Career og Café.

Et koncept med et oplæg om, hvordan man skaber karriere i Kalundborg som udlænding og også med lidt sjove perspektiver på, hvem danskerne egentlig er, og hvordan mødet med Danmark kan være.

Til dagens studiecafé havde Symb fået besøg af Derrik Lenzner, Corporate Vice Pre­sident i Novo Nordisk. Han er tysker og fortalte om sit karriereforløb fra at være studerende i Tyskland til leder på Novo Nordisk.

Derrik Lenzner kom også med et par betragtninger om, hvordan danskerne er. Han fremhævede især vores flade hierarkier og store effektivitet. Han ­udtrykte stor glæde over at leve i Danmark og kunne ikke forestille sig at flytte tilbage - på trods af, at han godt kan savne store dramatiske skove og bjerge - og ordentligt brød.

Studiecaféen er første skud på et nyt samarbejde mellem Symb og Absalon omkring flere events med og for studerende.

Udover Career og Café bliver der også Food and Music-arrangementer, og der arbejdes på endnu flere former for studiecaféer.

- I lyset af torsdagens tilfredse studerende, så er dette blot begyndelsen, siger Louise Kolbjørn, der er Sekretariatsleder i Symb.