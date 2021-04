Symb inviterer til oprydning ved station

Når der ikke er corona-restriktioner, er der blandt andet folkekøkken, læseklub og barselscafé, netværkscafé for jobsøgere, aktiviteter for studerende og erhvervscaféer.

I øjeblikket er Symb lukket, og aktiviteterne er begrænset til, hvad man kan finde på at lave sammen udenfor.

- Heldigvis er der mange frivillige og medskabere med i Symb, som passer huset - også i denne tid. Flere synes, at området omkring Symb og stationen ikke gør sig så pænt ud, som det kan gøre. I det hele taget vil Symb gerne have, at huset og de nære omgivelser tager sig bedst muligt ud, så alle føler sig velkomne,siger sekretarietsleder Louise Kolbjørn.