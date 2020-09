Se billedserie Louise Kolbjørn, Symb, og Jacqueline Hersing, Absalon, glæder sig over nye relationer - til gavn for begge institutioner.

Symb i samarbejde med Absalon-studerende

Kalundborg - 22. september 2020 kl. 05:54 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Samarbejdet med Symb bidrager til at udvikle Kalundborg som studieby. Men det handler også om at give ikke mindst Absalons internationale studerende mulighed for at lære byen og dens borgere at kende - og omvendt, naturligvis.

Det siger Jacqueline Hersing, koordinator på professionshøjskolen Absalon, med baggrund i, at diplomingeniører på både biotek og maskinteknikerlinjen, der er nyeste skud på stammen af uddannelsesmuligheder lokalt - har gæstet Symbs nyindrettede lokaliteter ved Kalundborg Station som platform for aktiviteter, hvor det handler om at lære hinanden bedre at kende.

Tirsdag i sidste uge var alle de internationale første-års studerende på besøg. Torsdag var det alle de danske studerende, ialt op mod 60 unge.

Sekretariatsleder i Symb, Louise Kolbjørn:

- VI er i Symb superglade for at beværte de nye Absalon-studerende. Det er oplagt, at også Absalon bruger Symbs nyistandsatte lokaler til undervisning og workshops. I Symb kan vi snildt rydde gulvet i Billetsalget og skabe de rette rammer for kreativ teambuilding, men vi kan også indrette rummet til mere klassisk undervisning og afholdelse af workshops. Vi er særlig begejstrede for at have de mange unge mennesker i SYMBs rammer, og vi håber at se dem i andre sammenhænge til fællesspisning og andre sociale arrangementer.

Om Symb siger Louise Kolbjørn:

- Symb er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg. Symb er et upolitisk og alment fællesskab, der samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. Her kan man være med til aktiviteterne i huset og/eller være med til at skabe dem. Mennesker i Symb opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør lokalsamfundet robust. Inden for rammen af en socialøkonomisk virksomhed skaber Symb en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

Jacqueline Hersing og Louise Kolbjørn tilføjer, at Absalon og Symb er ved at udvikle tre studiecaféer, som vil blive holdt hen over efteråret/ i starten af vinteren.

- Og forhåbentlig bliver cafeerne startskuddet på et givtigt samarbejde, der kan være med til at styrke studiemiljøet i byen. Det er i hvert fald intensionerne.

Jacqueline Hersing:

- De velordnede og velegnede rammer, vi oplever i Symb, kan i høj grad bidrage til at udvikle samarbejdsrelationerne mellem studerende og borgerne i byen. Og på den måde også underbygge og udvikle Kalundborg som anerkendt studieby. Der er mange fordele ved sådan et samarbejde, også på det rent menneskelige plan.