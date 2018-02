Se billedserie Kim K. Nielsen (til venstre) og Oliver Nielsen fra home var forbi Symbs folkekøkken i Cafe Solsikken.

Symb holdt folkekøkken om lokalt fællesskab

Kalundborg - 06. februar 2018 kl. 20:47 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Symbs månedlige folkekøkken i Cafe Solsikken i Skibbrogade havde tirsdag aften besøg af Kim K. Nielsen og Oliver Nielsen fra Home Kalundborg. Symb modtog i december en ekstraordinær version af den landsdækkende homePrisen for sit arbejde med at skabe en platform for nye fællesskaber i Kalundborg.

- Det her er så anderledes og nytænkende, at home fra centralt hold følte, at de var nødt til at lave en pris til Symb, forklarede ejendomsmægler Kim K. Nielsen.

Home Kalundborg valgte, da prisen og de medfølgende 5.000 kroner blev uddelt til Symb, at give yderligere 2.500 kroner til den socialøkonomiske virksomhed. Hos home mener de, at Symb kan være med til at gøre Kalundborg mere attraktiv at bo i.

- I Kalundborg har vi været dårlige til at lave nye og anderledes ting. Vi har en skøn natur, og her er job at få, men der mangler noget for folk at lave. Symb kan gøre en forskel og få folk til at bo her i længere tid, sagde Kim K. Nielsen.

Det var Symbs sekretariatsleder Louise Kolbjørn, der havde inviteret home-folkene forbi. Efter aftensmaden indledte hun med et oplæg om Symb. Her sammenlignede hun Symb med et fundament af legoklodser, hvorpå der kan bygges uanede mængder af nye tiltag.

- Symb skal være et sted, der går på tværs af normale skel, og hvor ting spirer ud fra. Vi skal vise, at når man først har platformen, så kan der ske ting og sager, sagde hun blandt andet.

Og de tror på det hos Symb. Da Kim K. Nielsen forklarede, at det typisk er konerne, der bestemmer, når det gælder boligkøb, lød det prompte fra Louise Kolbjørn:

- Så skal vi lave den fedeste koneby.