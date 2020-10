Næstformand for Symb Esben Hansen bød gæsterne velkommen, da Symb torsdag eftermiddag fejrede deres nyindrettede lokaler på Kalundborg Station og takkede de mange frivillige, som har arbejdet for at sætte lokalerne i stand. Foto: Thomas Rye

Symb går ind i den tredje fase

Her havde den socialøkonomiske virksomhed Symb inviteret til en såkaldt medlemsfejring, for at markere istandsættelsen af foreningens lokaler på Kalundborg Station, samt for at fortælle om alt det, som er sket i de godt halvandet år, der er gået, siden Symb officielt flyttede ind i lokalerne.