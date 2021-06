Louise Kolbjørn fik besøg af Helge Rasmussen (siddende) og John Hansen fra Lions Club, som støtter Symb Ung. Foto: Eva Lyng Johansen

Symb Ung skydes i gang i efteråret

Kalundborg - 15. juni 2021 kl. 16:03 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

­Minigolf, dans, stand up, brætspils­café og julegaveworkshop er nogle af de aktiviteter, som skal sættes i værk på mandage efter sommerferien i Symb Ung.

Det fortæller sekretariats­leder i Symb Louise Kolbjørn.

Derudover er der også planer om weekend-events, som natbiograf, LAN-party og pyjamasparty.

Ifølge Louise Kolbjørn har Symb længe ønsket at få flere unge til at benytte Symb, og det har taget et stykke tid at finde de unge, som vil være tovholdere for aktiviteterne, som der skal være for unge mellem 15 år og 29 år.

- Vi voksne ved jo ikke, hvad de unge kan lide, siger Louise Kolbjørn.

Det vil kræve PR-arbejde for at få Symb Ung ud over rampen. Arbejdet med at få lavet brochurer støtter Lions Club i Kalundborg med 3000 kroner.

Målgruppen er alle unge mennesker i alderen 15-29 år.

- Det er et sted for alle, men vi kunne også godt tænke os, at få de unge med, som har svært ved at hægte sig på andre fællesskaber, siger Louise Kolbjørn.

Hun synes, at den energi og nytænkning, som de unge kommer med, er et vigtigt bidrag til Symb.

John Hansen, som den 1. juli bliver præsident for Lions Club i Kalundborg, fortæller, at man har støttet projektet for at støtte ungdommen.

- Hvis der vælter ind med unge, så vil vi også gerne lære noget om, hvordan man gør, fordi vi kunne tænke også få lavet en LEO-klub i Kalundborg, som ville være den første på Vestsjælland, fortæller John Hansen.

LEO står for Leadership Experience Opportunity, og er for unge mellem 16 og 35 år, der vil gøre en forskel.

Symb er et borger- og iværksætterhus, som har lokaler på Kalundborg Station, og som tilbyder forskellige aktiviteter lige fra bogklub til folkekøkken.