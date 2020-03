Kælderlokalerne på Kalundborg Sygehus blev også udnyttet. Arbejdstilsynet gav i slutningen af 1950?erne tilladelse til, at kælderlokalerne kunne bruges, men kun af personale, der ikke var fuldtidsbeskæftiget i kælderen. Grunden til at kælderlokalerne skulle bruges, var pladsmangel og manglende udbygning af sygehuset. Foto: 31.01.1979 (Kalundborg Lokalarkiv)

Sygehuset på bakken

Det nye amtssygehus, der i årene 1922 til 1924 blev bygget på bakken nord for Havebyen ved Rubjerg Alle og Nørre Alle, er tegnet af arkitekt Ejnar Andersen fra Nykøbing Sjælland, og for haveanlægget stod havearkitekt Georg Georgsen.

Bestyrelsen for sygehuset kom den 28. marts 1917 med en enstemmig udtalelse om, at der til sygehuset på Volden klæbede adskillige mangler, at beliggenheden var mindre heldig, og at der var god grund til at tænke på opførelse af et nyt tidssvarende sygehus.