Kalundborg Svømmehal skal først renoveres til næste år. Især svømmeklubben har haft et stort ønske om at udskyde renoveringen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Svømmehalsrenovering udskydes til maj 2022

Kalundborg - 07. maj 2021 kl. 14:16 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Oprindeligt var det planen at Kalundborg Svømmehal skulle renoveres i 2021, men nu er det besluttet at udsætte renoveringen til start i maj 2022 især af hensyn til brugerne af svømmehallen.

- Jeg er meget tilfreds med denne løsning. Vi gør det primært for at komme svømmeklubben i møde. Klubben har ligget stille længe på grund af corona, så man vil gerne i gang nu, siger Jakob Beck (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Formand for Kalundborg Svømmeklub Erik Lorin Rasmussen er rigtig glad for at Kalundborg Kommune har imødekommet klubbens ønske om at udsætte renoveringen.

- Nu er der så god tid til at planlægge renoveringen, at vi håber, at arbejdet kan udføres hurtigere end de fem måneder, som der er lagt op til, siger han.

Formanden glæder sig også over, at medlemmerne nu trygt kan tilmelde sig den kommende svømmesæson.

Renoveringen af svømmehallens betonkonstruktion og følgearbejder forventes at gå i gang i maj 2022.

Kalundborg Kommune oplyser, at man i forbindelse med planlægningen af renoveringen af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion har været en konstruktiv dialog med de foreninger, der er brugere af svømmehallen.

Renoveringen har været planlagt til udførelse i 2021, og Slots- og Kulturstyrelsen har den 3. maj 2021 givet tilladelse til arbejdet på svømmehallen, der er totalt fredet såvel indvendigt som udvendigt.

Men renoveringsarbejdet påvirker foreningernes og fritidsbrugernes aktiviteter, da arbejdet kræver nedlukning af svømmehallen i en periode på op til fem måneder. Efter sidste møde med foreningerne stod det klart, at de ønsker at udskyde renoveringen til 2022 med opstart den 1. maj, da det seneste års tid med corona-nedlukninger har begrænset brugen af svømmehallen væsentligt.

Ingen risiko ved at vente

Da rådgiver og administration vurderer, at udsættelsen af renoveringsopgaven ikke indebærer risiko for svømmehallens brugere, kan opgaven udskydes i op til et år.

Det kan medføre øgede udgifter i forhold til rådgivningsydelsens omfang, og den generelle prisudvikling, men hensynet til foreninger og brugere vejer tungest her.

- Det vigtigste er at komme foreningerne i møde, siger Jakob Beck.

Renoveringen er tidligere anslået til at koste fire millioner kroner.

Ved at vente til 2022, kan der også indtænkes tiltrængte forbedringer og renoveringer af baderum, omklædningsrum og toiletfaciliteter samt diverse andre vedligeholdelsesarbejder.

Byggeriet forventet færdigt i perioden 1. september - 1. oktober 2022.