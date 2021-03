Svømmehals betonkonstruktion skal fikses snart

Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion skal renovereres snart, fordi det haster, men er tidspunktet ikke fastlagt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 06. marts 2021 kl. 11:05 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I 2021 er der sat fire millioner kroner af til at renovere Kalundborg Svømmehals betonskonstruktion.

Det var en gennemgang foretaget af et rådgivende firma med teknisk indsigt på området i 2020, som afslørede et akut behov for at få renoveret betonkonstruktion.

Arbejdet omfatter udbedring af skader og forbedringer i betonkonstruktionen samt de omkringliggende konstruktioner ved springbassinet i svømmehallen.

- De forskellige rådgivere siger, at der helst skal ske noget snarest muligt, siger Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommmune.

Fire måneder lang renoveringsperiode Hun forklarer, at opgaven nu er undersøgt til bunds, og at næste skridt er at komme i dialog med brugerne af svømmehallen. Herefter skal opgaven sendes i udbud.

Den samlede renoveringsperiode varer fire måneder, og ifølge Lone Himmelstrup ser det ud til, at hele svømmehallen bliver nødt til at være lukket i denne periode.

- Det er det samme vandbehandlingsanlæg, der bruges til alle tre bassiner, siger hun.

Slots- og kulturstyrelsen skal også inddrages i projektet, da svømmehallen er en fredet bygning.

Renoveringen vil finde sted i år eller til næste år.

- Vi vil gerne sætte det i gang i år, fordi vi kan høre på rådgiverne, at det haster, siger Lone Himmelstrup.

I januar, hvor anlægsbevillingen blev godkendt politisk, stod der, at anlægsarbejdet forventes påbegyndt i juni 2021 og afsluttet september 2021.

Her stod der også at selve renoveringsperioden tilrettelægges under mest mulig hensyntagen til brugerne af svømmehallen.

Risikerer vand i kælder Lone Himmelstrup fortæller, at hvis man venter for længe med at gå i gang med renoveringen, risikerer man at få vand i kælderen, fordi betonkonstruktionen er tæret.

I øjeblikket er svømmehallen lukket på grund af coronanedlukning, og det vides endnu ikke hvornår svømmehallen kan genåbne. Det kommer an på den kommende genåbning af samfundet.

Kalundborg Svømmeklub har forlænget svømmesæsonen til og med den 31. maj, i så fald der bliver åbnet op for svømmehallerne snart.

Formand for Kalundborg Svømmeklub Erik Lorin Rasmussen har tidligere sagt til Nordvestnyt, at han håbede, at svømmeklubben kunne få lov at åbne til 15. marts.